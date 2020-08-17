Кавай Леонард опасается Порзингиса в составе «Далласа»

«Даллас Маверикс» считаются аутсайдерами в матче плей-офф НБА первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс». Однако Кавай Леонард опасается «Маверикс», считая, что Лука Дончич и Кристапс Порзингис могут доказать, что сомневающиеся ошибаются.
«Он что? 2,2 м? 2,22 м ростом? Помимо этого он имеет великолепный бросок, даже с трёхочковой лини, ведение мяча, может играть из-под кольца. Просто нужно держать руку вверх и пытаться бросить вызов его броскам. Он очень опытный», — поделился мнением о Порзингисе Леонард, слова которого цитирует Clutch Points.
В «пузыре» НБА во время посевных матчей латвийская звезда набирала в среднем 30,5 очков и совершала 9,5 подборов, 2,2 передачи и 1,5 блок-шота. Он также хорошо стрелял на протяжении всего матча, зафиксировав 47,6% бросков с поля, 38,1% с глубины и 89,1% с линии штрафных бросков.
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