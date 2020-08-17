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В «Лейкерс» могут сыграть в плей-офф НБА в майках в честь Коби Брайанта

В «Лейкерс» могут сыграть в плей-офф НБА в майках в честь Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» будут выступать в плей-офф НБА в майках «Чёрная мамба» в честь легендарного Коби Брайанта. Команда официально сменит джерси, если сможет преодолеть первый раунд, в котором ей будут противостоять баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» сообщает Los Angeles Times.

Дизайн этих маек был разработан совместно с Брайантом в 2017 году. Форма выполнена в чёрном цвете с текстурой, напоминающей змеиную кожу.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

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