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Дончич – о судействе: нас будут избивать в плей-офф

Дончич – о судействе: нас будут избивать в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич убеждён, что судейство в плей-офф будет отличаться от того, что болельщики и игроки могли наблюдать в регулярном сезоне.

«Нас будут избивать в плей-офф. Арбитры не будут фиксировать нарушения, как в регулярном сезоне. Нужно будет не обращать внимание на удары, и действовать в такой же силовой манере, как соперник», – приводит слова Дончича Dallas News.

Напомним в первом раунде плей-офф «Маверикс» сыграют с «Лос-Анджеле с Клипперс».

В трёх матчах против «Клипперс» в этом сезоне Дончич набирал в среднем 29 очков, делал 7 подборов и отдавал 7 передач. Эти цифры близки к его общим показателям в регулярном чемпионате. За 61 матч Лука набирал в среднем 28,8 очка, совершал 9,4 подбора и отдавал 8,8 передачи.

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