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Шенгелия: я в одной из сильнейших команд – ЦСКА. Спорт должен абстрагироваться от политики

Шенгелия: я в одной из сильнейших команд – ЦСКА. Спорт должен абстрагироваться от политики
Баскетбол / Евролига 0

Новобранец московского ЦСКА Торнике Шенгелия поделился ожиданиями от жизни в России.

«Я приехал играть в одной из самых сильных команд — ЦСКА. Надеюсь, проявить себя и добиться новых достижений. С человеческой точки зрения я хочу показать, что простые люди готовы нормально общаться друг с другом, невзирая на политику. Спорт должен абстрагироваться от политики, но, к сожалению, часто происходит иначе», — приводит слова Шенгелии пресс-центр грузинской диаспоры России.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

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