Шенгелия: буду стараться принимать участие в жизни грузинской диаспоры Москвы

Новичок ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, что, если ему будет позволять график, он хотел бы принять активное участие в жизни грузинской диаспоры России.
«Впервые я побывал в России ещё в детстве. Тогда мы с отцом приезжали сюда. Он почти год играл за московское «Динамо». Конечно, я готов принимать участие в жизни грузинской диаспоры здесь. Правда, у меня очень напряжённый график. Но по мере возможности буду стараться.
Последние шесть лет я жил и работал в Испании. Это трудно. Мне всегда не хватает родной Грузии. Но в Испании очень сильная грузинская диаспора. Они делали всё возможное, чтобы я чувствовал там частицу моей родины», — приводит слова Шенгелии пресс-центр грузинской диаспоры России.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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