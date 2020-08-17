Пашутин высказался о возможном недопуске болельщиков на матчи после начала сезона

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о возможном старте нового чемпионата без зрителей.



«Сейчас у нас форс-мажорная ситуация, так что, на мой взгляд, лучше начать чемпионат без зрителей. Вспомните начало пандемии, когда все относились довольно скептически ко всем ограничениям, а в итоге получилась сложнейшая ситуация во всём мире. Так что едва ли стоит просто рассчитывать на удачу, что вот когда-нибудь всё точно придёт в норму, при этом не меняя привычного уклада жизни. Поэтому, чтобы не терять сезон, чтобы мы могли начать борьбу за титулы, нужно старт чемпионата Единой лиги ВТБ провести в максимально безопасных условиях, про Европу пока даже не говорим.

Мы серьёзно настроены на сезон, поставлены цели выхода в финал и борьбы за чемпионство в Единой Лиге ВТБ, аналогично и в Еврокубке. Зрители же, при всём уважении, хотя бы стартовую часть турниров могут посмотреть и по телевизору. Конечно, игра без болельщиков – это очень плохо, как для отдельных команд, так и для спорта, в целом. Но мы все должны понимать, что сейчас такая сложнейшая ситуация, когда столько заболевших людей и столько смертей, так что нужно соблюдать все меры безопасности.

Чем сложнее ситуация, тем более все сфокусированны, выполняем свои профессиональные действия. Для спорта сейчас очень сложный период, но другого пути нет, и чтобы совсем не остановить всё нам необходимо начинать даже без зрителей. Надеюсь, что осенью всё закончится и зрители придут на площадку, но пока сложно говорить о чем-то конкретно, лучше спросить у профессионалов эпидемиологов, тех кто занимается разработкой вакцины. С нашей стороны, как профессионалов в области спорта, мы выполняем все требования Роспотребнадзора, хотим полноценно тренироваться и так же полноценно соревноваться. Когда нам дадут отмашку, что все ограничения сняты, то мы будем ещё более мотивированными!» — приводятся слова Пашутина на официальном сайте «Локомотива».