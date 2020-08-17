Пашутин: клубом был проведен феноменальный скаутинг, удалось собрать перспективных ребят

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о комплектации команды на сезон и успехах молодых игроков.

«Три баскетболиста сборной России, которые покинули клуб, являются яркими игроками, которым я желаю успешного продолжения карьеры. Уверен, что Виталий и Владимир покажут себя в новом сезоне, надеюсь, что Дима Кулагин найдёт новый клуб, он сейчас в самом расцвете и может многое. Частично всё обусловлено экономической ситуацией.

Но, давайте вернемся к молодежи. Ребята прошли все ступени подготовки резерва «Локо» и сейчас они доказывают, что могут играть на самом высоком уровне. Всё сложилось так, что выросла целая плеяда этих ребят 1999, 2000 и 2001 года рождения, и по антропометрическим данным, и по универсализму. Можно даже пройтись персонально.

Саша Щербенев – яркий первый номер, Влад Емченко может играть первого и второго, Егор Сычков – третьего и четвёртого, Мартюк – третьего, четвёртого и пятого! Валера Калинов может сыграть четвёртого и пятого номера. У Калинова размах рук два метра двадцать сантиметров в ширину и два восемьдесят два в высоту – феноменальные антропометрические данные. Даниил Середа может играть второго и третьего номера. Все с броском, что очень радует. Редко, когда так совпадает, но они подошли и по году, и по позициям, можно сказать целая команда! Ещё есть Семён Медведев в позиции пятого номера, Ярослав Нягу в позиции четвёртого и пятого номеров, Кирилл Елатонцев, который играет пятого номера. Это мы говорим про уже про ребят 2002 и 2003 года!

Клубом был проведён феноменальный скаутинг, с помощью которого удалось собрать перспективных ребят и вести их через интернат, академию и молодежные команды. Сейчас они выросли, возмужали, все лето занимались на уровне основной команды. Президентом клуба была поставлена задача подготовить как можно больше своих воспитанников, и мы вполне обоснованно верим, что эта молодежь сможет себя показать и заиграть на самом высоком уровне!» — цитирует Пашутина сайт «Локомотива».