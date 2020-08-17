Самый ценный игрок Лиги чемпионов продолжит карьеру в АЕКе
Защитник Тайриз Райс согласовал контракт с греческим АЕКом, сообщает sportime.gr.
Контракт Райса будет действовать на сентябрьский «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА. В соглашении предусмотрена опция продления по согласию сторон.
В 2019 году Райс стал самым ценным игроком (MVP) Лиги чемпионов в составе немецкого «Бамберга». 33-летний Райс в прошлом сезоне выступал за «Панатинаикос», набирая в среднем 10,0 очка, 2,8 передачи и 1,1 подбора в Евролиге.
В 2014 году Райс стал чемпионом Евролиги в составе «Маккаби» (Тель-Авив), а также был признан MVP «Финала четырёх» турнира. В 2015 году защитник стал MVP финала Еврокубка и чемпионом турнира с «Химками». В Европе Райс также известен по выступлению за «Барселону», «Летувос Ритас» и «Баварию».
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