Самый ценный игрок Лиги чемпионов продолжит карьеру в АЕКе

Защитник Тайриз Райс согласовал контракт с греческим АЕКом, сообщает sportime.gr.

Контракт Райса будет действовать на сентябрьский «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА. В соглашении предусмотрена опция продления по согласию сторон.

В 2019 году Райс стал самым ценным игроком (MVP) Лиги чемпионов в составе немецкого «Бамберга». 33-летний Райс в прошлом сезоне выступал за «Панатинаикос», набирая в среднем 10,0 очка, 2,8 передачи и 1,1 подбора в Евролиге.

В 2014 году Райс стал чемпионом Евролиги в составе «Маккаби» (Тель-Авив), а также был признан MVP «Финала четырёх» турнира. В 2015 году защитник стал MVP финала Еврокубка и чемпионом турнира с «Химками». В Европе Райс также известен по выступлению за «Барселону», «Летувос Ритас» и «Баварию».