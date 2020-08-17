Леброн начал психологическую атаку на соперника по плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс начал психологическую атаку на соперника своей команды по первому раунду плей-офф НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает Yahoo Sports.



Джеймс опубликовал в «сториз» «инстаграма» эмоджи акулы, что воспринимается как выпад в адрес атакующего защитника «Портленда» Си Джей Макколлума.



«Ты умеешь плавать!?! Да ладно», – написал Джеймс.

После победы над «Мемфис Гриззлиз» (126:122) в стыковом матче за право сыграть в плей-офф НБА Макколлум сравнил себя с акулой, набрав 14 очков в четвёртой четверти. До этого Макколлум играл невыразительно на фоне серьёзной травмы спины.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».