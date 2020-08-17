ПСБ поможет построить площадки для уличного баскетбола на Ставрополье

Директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи обсудили строительство площадок для уличного баскетбола на Ставрополье. Проект будет осуществлён в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ).



Площадки будут отвечать самым современным требованиям: на них могут проводиться международные мероприятия ФИБА 3Х3, чемпионаты, Кубки и первенства России 3Х3, региональные отборы на Кубок и первенство, Спартакиады учащихся (окружной и финальный турниры). Кроме того они подходят для подготовки и сдачи норм ГТО. В Ставрополе также предполагается возведение Центра уличного баскетбола 3Х3.



«Уличный баскетбол остаётся единственным видом спорта, который даёт спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально «со двора». Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Поэтому мы видим огромный потенциал в проекте. Строительство таких площадок повысит доступность спортивной инфраструктуры в регионе, привлечёт внимание населения к уличному баскетболу и в целом будет способствовать популяризации физической культуры и спорта у молодёжи. Поэтому мы с радостью приняли предложение губернатора Ставрополья поддержать развитие этого вида спорта в крае вместе с федерацией баскетбола», – заявил Бегунц.



«Мы заинтересованы в том, чтобы в этом ряду появлялись новые виды спорта, такие как уличный баскетбол. Уверен, что сотрудничество с таким партнёром, как ПСБ, поможет краю добиться успеха в развитии этой дисциплины», – прокомментировал встречу Владимиров.