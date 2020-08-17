Леброн и обладатель крупнейшего контракта в истории спорта заявили о подавлении темнокожих

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и игрок клуба НФЛ «Канзас Сити Чифс» Патрик Махоумс написали письмо на сайте The Undefeated, в котором выразили протест в связи с подавлением избирательных прав темнокожих жителей США.

«Мы — коалиция темнокожих спортсменов и артистов, объединившихся в ходе протестов, вызванных убийствами Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор полицией. Мы нацелены указать на системное целенаправленное подавление избирателей в нашем сообществе и имеем конкретную миссию: обучать, заряжать энергией и защищать темнокожих избирателей. Нами движет общее понимание того, что наше влияние и известность, особенно среди молодёжи, — это обязательство продолжать традицию единого движения темнокожих спортсменов в борьбе за справедливость и равенство», — гласит текст письма.

В этом открытом письме помимо Джеймса также есть имена других бывших и нынешних игроков НБА: Рэй Аллен, Мо Бамба, Эрик Бледсо, Кэрон Батлер, Дрэймонд Грин, Юдонис Хаслем, Дэмьен Лиллард, Кайл Лоури, Си Джей МакКоллум, Кендрик Перкинс, Джален Роуз, Бен Симмонс и Трэй Янг.



Напомним, ранее Махоумс стал обладателем самого дорого контракта в истории спорта.