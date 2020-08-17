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Церковный объяснил назначение Пападопулоса в «Зенит»

Церковный объяснил назначение Пападопулоса в «Зенит»
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил причины, по которым Манос Пападопулос был назначен спортивным директором санкт-петербургского клуба.

«Последние 2 сезона мы были фактически без спортивного директора и находились в поиске подходящей кандидатуры. Для того, чтобы двигаться дальше, нам обязательно нужен был специалист с хорошим опытом работы в Евролиге и знаниями построения системы работы большого клуба. Я считаю, что в данном контексте приход Маноса Пападопулоса — большая удача. Кроме того, нам удалось познакомиться и не раз общаться в течение прошедшего сезона в качестве соперников, в том числе в период после приостановления соревнований. Уверен, что Маносу не потребуется много времени на адаптацию в «Зените», — приводит слова Александра Церковного официальный сайт санкт-петербургской команды.

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