Церковный объяснил назначение Пападопулоса в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил причины, по которым Манос Пападопулос был назначен спортивным директором санкт-петербургского клуба.



«Последние 2 сезона мы были фактически без спортивного директора и находились в поиске подходящей кандидатуры. Для того, чтобы двигаться дальше, нам обязательно нужен был специалист с хорошим опытом работы в Евролиге и знаниями построения системы работы большого клуба. Я считаю, что в данном контексте приход Маноса Пападопулоса — большая удача. Кроме того, нам удалось познакомиться и не раз общаться в течение прошедшего сезона в качестве соперников, в том числе в период после приостановления соревнований. Уверен, что Маносу не потребуется много времени на адаптацию в «Зените», — приводит слова Александра Церковного официальный сайт санкт-петербургской команды.