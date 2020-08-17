Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

224-сантиметровый Марьянович вошёл в сборную «Црвены Звезды» за десятилетие

224-сантиметровый Марьянович вошёл в сборную «Црвены Звезды» за десятилетие
Баскетбол / Евролига 0

Евролига на официальном сайте объявила состав сборной «Црвены Звезды» за минувшее десятилетие.

Бобан Марьянович (94,46%) получил больше всего голосов болельщиков. Марьянович выступал в составе сербского клуба на протяжении двух лет, лучше всего проявив себя в сезоне-2014/2015. В том сезоне Марьянович стал третьим по результативности в Евролиге, войдя в символическую сборную турнира.

В состав сборной «Црвены Звезды» также вошли Стефан Йович (85,13%), Никола Калинич (79,88%), Марко Гудурич (71,43%), Чарльз Дженкинс (63,85%), Марко Симонович (58,31%), Куинси Миллер (53,35%), Майк Зирбес (46,06%), Перо Антич (45,48%) и Василье Мичич (42,86%).

Евролига решила выбрать сборную десятилетия для 15 клубов, которые чаще всего принимали участие в турнире.

Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020