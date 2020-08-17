224-сантиметровый Марьянович вошёл в сборную «Црвены Звезды» за десятилетие

Евролига на официальном сайте объявила состав сборной «Црвены Звезды» за минувшее десятилетие.



Бобан Марьянович (94,46%) получил больше всего голосов болельщиков. Марьянович выступал в составе сербского клуба на протяжении двух лет, лучше всего проявив себя в сезоне-2014/2015. В том сезоне Марьянович стал третьим по результативности в Евролиге, войдя в символическую сборную турнира.



В состав сборной «Црвены Звезды» также вошли Стефан Йович (85,13%), Никола Калинич (79,88%), Марко Гудурич (71,43%), Чарльз Дженкинс (63,85%), Марко Симонович (58,31%), Куинси Миллер (53,35%), Майк Зирбес (46,06%), Перо Антич (45,48%) и Василье Мичич (42,86%).



Евролига решила выбрать сборную десятилетия для 15 клубов, которые чаще всего принимали участие в турнире.

Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.