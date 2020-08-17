В Испании отменили турнир с участием «Реала», на который планировали допустить зрителей

Десятый международный турнир Costa del Sol отменён из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Eurohoops.

В турнире должны были участвовать только две команды — «Реал» (Мадрид) и «Уникаха» (Малага). Встреча планировалась на 29 августа. На игру планировалось допустить ограниченное количество болельщиков, однако власти Малаги решили вообще отказаться от проведения турнира из соображений безопасности.

Ранее на турнирах Costa del Sol участвовало несколько команд, в том числе не из Испании. В прошлом году участником турнира стал санкт-петербурский «Зенит». Сине-бело-голубые провели два матча в Испании, уступив «Реалу» и обыграв «Уникаху». «Зенит» занял второе место на Costa del Sol.