Лиллард: у «Лейкерс» есть лучший игрок в мире

Баскетболист «Портленда» Дэмьен Лиллард поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я видел, как все говорили, что мы можем победить «Лейкерс». Но «Лейкерс» неслучайно выиграли Западную конференцию. В их составе лучший игрок мира Леброн Джеймс.
Но мы никогда не боролись так сильно, как после рестарта сезона. Мы стали восьмыми сеяными, но мы не собираемся выходить и просто проигрывать. У нас есть шанс против любого в этой лиге», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.
Ранее определились все 8 пар плей-офф НБА: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
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