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Крис Пол высказался о Хардене и Уэстбруке перед противостоянием в плей-офф НБА

Крис Пол высказался о Хардене и Уэстбруке перед противостоянием в плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол поделился мнением о лидерах «Хьюстон Рокетс» Джеймсе Хардене и Расселле Уэстбруке.

«Не знаю, как мы будем мешать Хардену. У нас есть разные идеи. У него уникальный способ набора очков каждый вечер.

Уэстбрук? Посмотрим. Он показывал в последнее время невероятную динамику. У них очень сильная команда», — приводит слова Криса Пола Fadeaway World.

Уже определились все 8 пар плей-офф НБА: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».

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