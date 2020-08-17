57 очков Митчелла не спасли «Юту» от поражения в первом матче плей-офф с «Денвером»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Ютой Джаз». Победу со счётом 135:125 в овертайме одержал «Денвер».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков, совершивший пять подборов и отдавший четыре результативные передачи. Второй результат — у центрового Николы Йокича, на счету которого дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. 19 очков на свой счёт записал Джереми Грант.
В составе «Юты» 57 очков, 9 подборов и 7 результативных передач у Донована Митчелла. 19 очков на счету Джо Инглса, 18 очков набрал Джордан Кларксон.
Таким образом, «Денвер» повёл в серии со счётом 1:0. Следующий матч команды проведут 19 августа на «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США).
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