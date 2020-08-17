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57 очков Митчелла не спасли «Юту» от поражения в первом матче плей-офф с «Денвером»

57 очков Митчелла не спасли «Юту» от поражения в первом матче плей-офф с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Ютой Джаз». Победу со счётом 135:125 в овертайме одержал «Денвер».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков, совершивший пять подборов и отдавший четыре результативные передачи. Второй результат — у центрового Николы Йокича, на счету которого дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. 19 очков на свой счёт записал Джереми Грант.

В составе «Юты» 57 очков, 9 подборов и 7 результативных передач у Донована Митчелла. 19 очков на счету Джо Инглса, 18 очков набрал Джордан Кларксон.

Таким образом, «Денвер» повёл в серии со счётом 1:0. Следующий матч команды проведут 19 августа на «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
17 августа 2020, понедельник. 20:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 125
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 36, Йокич - 29, Грант - 19, Моррис - 14, Портер - 13, Крэйг - 11, Миллсэп - 8, Дозьер - 3, Пламли - 2, Bol, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дэниелс, Кук, Харрис, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 57, Инглс - 19, Кларксон - 18, Гобер - 17, Ньянг - 7, Morgan - 3, О'Нил - 3, Мудиай - 1, Tucker, Брэдли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
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