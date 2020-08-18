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Финал НБА-2020 станет первым с 1995 года без Керра, Брайанта, Данкана и Уэйда

Финал НБА-2020 станет первым с 1995 года без Керра, Брайанта, Данкана и Уэйда
Баскетбол / НБА 0

Финал НБА сезона-2019/2020 станет первым за 25 лет, в котором не примет участие ни один из четырёх легендарных игроков лиги в том или ином качестве, сообщает Fadeaway World.

Речь идёт о Стиве Керре, Коби Брайанте, Тиме Данкане и Дуэйне Уэйде. Уэйд в составе «Майами Хит» в последний раз играл в финальной серии в 2014 году, тогда же в последний раз в решающих матчах сезона принимал участия Тим Данкан — его «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Майами» Уэйда. Кобе Брайант, трагически погибший в 2020 году и завершивший карьеру в 2016-м, в последний раз играл в финале 2010 года, который он выиграл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В качестве игрока Стив Керр играл в финале 1998 году в составе «Чикаго Буллз», а с 2015 по 2019 в качестве тренера выводил в финал «Голден Стэйт Уорриорз».

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