Финал НБА-2020 станет первым с 1995 года без Керра, Брайанта, Данкана и Уэйда

Финал НБА сезона-2019/2020 станет первым за 25 лет, в котором не примет участие ни один из четырёх легендарных игроков лиги в том или ином качестве, сообщает Fadeaway World.

Речь идёт о Стиве Керре, Коби Брайанте, Тиме Данкане и Дуэйне Уэйде. Уэйд в составе «Майами Хит» в последний раз играл в финальной серии в 2014 году, тогда же в последний раз в решающих матчах сезона принимал участия Тим Данкан — его «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Майами» Уэйда. Кобе Брайант, трагически погибший в 2020 году и завершивший карьеру в 2016-м, в последний раз играл в финале 2010 года, который он выиграл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В качестве игрока Стив Керр играл в финале 1998 году в составе «Чикаго Буллз», а с 2015 по 2019 в качестве тренера выводил в финал «Голден Стэйт Уорриорз».