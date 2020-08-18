Телерейтинг НБА на ABC упал на 45% по сравнению с сезоном-2011/2012

Телевизионные рейтинги Национальной баскетбольной ассоциации продолжают снижаться, сообщает The Athletic.

В среднем каждую игру лиги на телеканале ABC в текущем сезоне посмотрели 2,95 млн зрителей. Это на 45% меньше, чем в сезоне-2011/2012 (5,42 млн), который прошёл в сокращённом режиме из-за локаута.Зрительская аудитория на телеканале TNT сократилась на 40% по сравнению с сезоном-2011/2012, на телеканале ESPN – на 20%. Во время плей-офф 2019 года число зрителей снизилось вдвое по сравнению с 2012 годом.