Лука Дончич установил феноменальный рекорд в истории НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в первом матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (110:118, 0-1 в серии) набрал 42 очка, 7 подборов и 9 передач.

Дончич установил новый рекорд в истории НБА по количеству набранных очков в дебютной игре плей-офф. Кроме того, Дончич стал первым баскетболистов, который набрал как минимум 40 очков в дебютном матче плей-офф в карьере. 42 очка Луки — лучшая результативность игрока «Маверикс» в плей-офф со времён Дирка Новицки в 2011 году.

Лука Дончич — 4-й самый молодой игрок, набравший 40+ очков в матче плей-офф в истории НБА. Мэджик Джонсон (20 лет, 276 дней), Леброн Джеймс (дважды — 21 год, 119 дней и 21 год, 124 дня) делали это раньше Луки (21 год, 171 день).

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