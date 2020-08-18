42 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс», у Леонарда дабл-дабл

Завершился первый матч четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 118:110.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Пол Джордж записал в свой актив 27 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, который набрал 42 очка.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Клипперс».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» состоится 20 августа, игра начнётся в 4:00 мск.