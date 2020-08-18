42 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс», у Леонарда дабл-дабл
Завершился первый матч четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 118:110.
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Пол Джордж записал в свой актив 27 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, который набрал 42 очка.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Клипперс».
Следующий матч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» состоится 20 августа, игра начнётся в 4:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
18 августа 2020, вторник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Джордж - 27, Моррис - 19, Л. Уильямс - 14, Зубац - 10, Беверли - 8, Харрелл - 6, Грин - 5, Coffey, Джексон, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон, Шамет
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Хардуэй-младший - 18, Карри - 14, Порзингис - 14, Финни-Смит - 9, Кидд-Гилкрист - 6, Клебер - 3, Бёрк - 2, Марьянович - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Джексон, Ли, Пауэлл, Райт
- 18 августа 2020
-
08:27
-
07:55
-
07:49
-
07:34
-
07:11
-
07:00
-
04:45
-
04:20
-
02:42
-
01:56
-
00:04
- 17 августа 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:31
-
23:26
-
23:01
-
21:05
-
21:00
-
19:45
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:47
-
17:35
-
16:27
-
16:13
-
15:51
-
15:49
-
15:33
-
14:46
-
14:16
-
13:40
Партнерский контент