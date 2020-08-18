Игрок «Торонто» повторил впечатляющее достижение Карри и Лилларда

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (134:110) набрал 30 очков и 11 передач при точности трёхочковых 8 из 10.



Ванвлит стал четвёртым баскетболистом в истории НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 передач в плей-офф, присоединившись к Стефену Карри, Крису Полу и Дэмьену Лилларду.

Кроме того, Ванвлит установил персональный рекорд по количеству трёхочковых попаданий в одном матче (8). Фред стал первым баскетболистом франшизы «Рэпторс», оформившим дабл-дабл 30-10 в игре плей-офф.

«Торонто» является действующим чемпионом НБА. В регулярном чемпионате-2019/2020 подопечные Ника Нерса заняли второе место.

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