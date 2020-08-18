Игрок «Торонто» повторил впечатляющее достижение Карри и Лилларда

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (134:110) набрал 30 очков и 11 передач при точности трёхочковых 8 из 10.
Ванвлит стал четвёртым баскетболистом в истории НБА, набравшим как минимум 30 очков и 10 передач в плей-офф, присоединившись к Стефену Карри, Крису Полу и Дэмьену Лилларду.
Кроме того, Ванвлит установил персональный рекорд по количеству трёхочковых попаданий в одном матче (8). Фред стал первым баскетболистом франшизы «Рэпторс», оформившим дабл-дабл 30-10 в игре плей-офф.
«Торонто» является действующим чемпионом НБА. В регулярном чемпионате-2019/2020 подопечные Ника Нерса заняли второе место.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA
- 18 августа 2020
-
08:27
-
07:55
-
07:49
-
07:34
-
07:11
-
07:00
-
04:45
-
04:20
-
02:42
-
01:56
-
00:04
- 17 августа 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:31
-
23:26
-
23:01
-
21:05
-
21:00
-
19:45
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:47
-
17:35
-
16:27
-
16:13
-
15:51
-
15:49
-
15:33
-
14:46
-
14:16
-
13:40