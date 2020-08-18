Леброн Джеймс отреагировал на переход Кармело Энтони в «Портленд» вместо «Лейкерс»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что надеялся, что Кармело Энтони предпочтёт заключить контракт с его командой, а не с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«У всего есть причина. Всё работает так, как должно. Очевидно, мне бы хотелось, чтобы в то время Кармело стал игроком «Лейкерс». Но сейчас его нет с нами. И я не собираюсь говорить: «Чёрт, он обязательно должен быть с «Лейкерс» и применять свой талант для нашего блага». Нет. Что сделано, то сделано. Это уже история. Если бы ему было суждено, он уже играл бы в «Лейкерс», — цитирует Леброна Clutch Points.



Напомним, сезон-2018/2019 Энтони начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако вскоре он выпал из обоймы техасцев и пропустил практически весь чемпионат. Кармело так и не нашёл команду и подписал контракт с «Портлендом» уже после старта регулярного первенства этого года.