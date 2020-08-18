Российский клуб узнал соперников по групповому этапу Кубка Европы

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Европы, в котором Россию представит пермская «Парма», сообщает официальный сайт ФИБА.
Окончательный состав групп будет укомплектован по итогам квалификации Лиги чемпионов ФИБА.
Группа А
“Белфиус” (Бельгия)/“Анвил” (Польша)**
“Керавнос” (Кипр)/“Ираклис” (Греция)
“Кёрменд” (Венгрия)
“Реджо Эмилия” (Италия)
Группа В
“Киев-Баскет” (Украина)
“Рилски” (Болгария)
“Балкан” (Болгария)/“Цмоки-Минск” (Беларусь)**
“Прометей” (Украина)
Группа С
“Шольнок” (Венгрия)
“Спортинг” (Португалия)/“Фрибург” (Швейцария)**
“Ирони” (Израиль)
“Сталь” (Польша)
Группа D
“Орадя” (Румыния)
“Сибиу” (Румыния)
“Баккен Бирз” (Дания)**
“Бешикташ” (Турция)
Группа Е
“Днепр” (Украина)/“Донар” (Нидерланды)
“Белфиус” (Бельгия)/“Анвил” (Польша)
“Спортинг” (Португалия)/“Фрибург” (Швейцария)
“Лондон Лайонс” (Англия)**
Группа F
“Днепр” (Украина) — “Донар” (Нидерланды) / “Керавнос” (Кипр) — “Ираклис” (Греция)
“Морнар Бар” (Черногория)
“Ден Бош” (Нидерланды)
“Борисфен” (Беларусь)
Группа G
“Балкан” (Болгария)/“Цмоки-Минск” (Беларусь)
“Капфенберг” (Австрия)
“Парма” (Россия).
- 18 августа 2020
-
14:07
-
13:11
-
13:10
-
11:49
-
11:44
-
11:25
-
11:16
-
11:01
-
10:31
-
09:43
-
08:27
-
07:55
-
07:49
-
07:34
-
07:11
-
07:00
-
04:45
-
04:20
-
02:42
-
01:56
-
00:04
- 17 августа 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:31
-
23:26
-
23:01
-
21:05
-
21:00
-
19:45
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52