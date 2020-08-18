Российский клуб узнал соперников по групповому этапу Кубка Европы

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Европы, в котором Россию представит пермская «Парма», сообщает официальный сайт ФИБА.



Окончательный состав групп будет укомплектован по итогам квалификации Лиги чемпионов ФИБА.



Группа А

“Белфиус” (Бельгия)/“Анвил” (Польша)**

“Керавнос” (Кипр)/“Ираклис” (Греция)

“Кёрменд” (Венгрия)

“Реджо Эмилия” (Италия)



Группа В

“Киев-Баскет” (Украина)

“Рилски” (Болгария)

“Балкан” (Болгария)/“Цмоки-Минск” (Беларусь)**

“Прометей” (Украина)



Группа С

“Шольнок” (Венгрия)

“Спортинг” (Португалия)/“Фрибург” (Швейцария)**

“Ирони” (Израиль)

“Сталь” (Польша)



Группа D

“Орадя” (Румыния)

“Сибиу” (Румыния)

“Баккен Бирз” (Дания)**

“Бешикташ” (Турция)



Группа Е

“Днепр” (Украина)/“Донар” (Нидерланды)

“Белфиус” (Бельгия)/“Анвил” (Польша)

“Спортинг” (Португалия)/“Фрибург” (Швейцария)

“Лондон Лайонс” (Англия)**



Группа F

“Днепр” (Украина) — “Донар” (Нидерланды) / “Керавнос” (Кипр) — “Ираклис” (Греция)

“Морнар Бар” (Черногория)

“Ден Бош” (Нидерланды)

“Борисфен” (Беларусь)



Группа G

“Балкан” (Болгария)/“Цмоки-Минск” (Беларусь)

“Капфенберг” (Австрия)

“Парма” (Россия).