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Российский клуб узнал соперников по групповому этапу Кубка Европы

Российский клуб узнал соперников по групповому этапу Кубка Европы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Европы, в котором Россию представит пермская «Парма», сообщает официальный сайт ФИБА.

Окончательный состав групп будет укомплектован по итогам квалификации Лиги чемпионов ФИБА.

Группа А

“Белфиус” (Бельгия)/“Анвил” (Польша)**
“Керавнос” (Кипр)/“Ираклис” (Греция)
“Кёрменд” (Венгрия)
“Реджо Эмилия” (Италия)

Группа В

“Киев-Баскет” (Украина)
“Рилски” (Болгария)
“Балкан” (Болгария)/“Цмоки-Минск” (Беларусь)**
“Прометей” (Украина)

Группа С

“Шольнок” (Венгрия)
“Спортинг” (Португалия)/“Фрибург” (Швейцария)**
“Ирони” (Израиль)
“Сталь” (Польша)

Группа D

“Орадя” (Румыния)
“Сибиу” (Румыния)
“Баккен Бирз” (Дания)**
“Бешикташ” (Турция)

Группа Е

“Днепр” (Украина)/“Донар” (Нидерланды)
“Белфиус” (Бельгия)/“Анвил” (Польша)
“Спортинг” (Португалия)/“Фрибург” (Швейцария)
“Лондон Лайонс” (Англия)**

Группа F

“Днепр” (Украина) — “Донар” (Нидерланды) / “Керавнос” (Кипр) — “Ираклис” (Греция)
“Морнар Бар” (Черногория)
“Ден Бош” (Нидерланды)
“Борисфен” (Беларусь)

Группа G

“Балкан” (Болгария)/“Цмоки-Минск” (Беларусь)
“Капфенберг” (Австрия)
“Парма” (Россия).

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