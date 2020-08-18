Стало известно, сколько денег получат 16 вышедших в плей-офф НБА клубов

Тим Рейнольдс из Associated Press опубликовал подробные сведения о том, сколько денег получат клубы-участники плей-офф НБА в сезоне-2019/2020. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, сумма выплат станет рекордной.

16 команд, вышедших в плей-офф, разделят между собой $ 23 287 266, что на $ 1,6 млн больше, чем в прошлом году.

Самую крупную выплату за выход в плей-офф получил «Милуоки Бакс» — $ 1,6 млн. Если клуб сможет взять в итоге титул, то из общего пула ему суммарно выплатят $ 6 827 848. Для сравнения: «Торонто Рэпторс» в прошлом году получил $ 5,6 млн.



Распределение призовых в НБА:

команды, вышедшие в первый раунд, получают $ 347 545,

команды, которые выйдут в полуфинал своих конференций, получат $ 413 534,

команды, которые выйдут в финал конференций, получат $ 683 363,

команда, проигравшая в финале НБА, пополнит бюджет в казну $ 2 732 699,

команда, выигравшая чемпионат, получит $ 4 124 054.