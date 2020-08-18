Леброн Джеймс высказался о борьбе за титул в плей-офф НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему ожидает, что нынешний розыгрыш плей-офф НБА станет особенно сложным.

«Вероятно, это будет один из самых трудных, если не труднейших розыгрышей плей-офф. Лично для меня это так. Самый тяжёлый чемпионат. Даже просто если взглянуть на причину, по которой мы находимся здесь. Но я ничего не принимаю как должное, особенно в своём 17-м сезоне.



Я по-прежнему сосредоточен на противниках и их сильных игроках. Тут ничего не поменялось. Правда, сейчас мы играем в другой среде. Рядом нет моей семьи, болельщиков. Приходится обходиться без множества вещей, к которым ты привык в быту. В этом сейчас главное отличие. Что касается ментального настроя, он у меня силён, как обычно», — заявил Леброн в интервью Los Angeles Times.