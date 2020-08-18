«Шёл по полю, упал на колени — и всё». В Новосибирске баскетболист умер во время турнира

Умер 41-летний баскетболист команды «Юго-Запад» Алексей Устиновский, сообщает КП-Новосибирск.

Трагедия случилась вечером 17 августа во время турнира по стритболу «Лига 54». Одним из участников соревнований была команда «Юго-Запад», именно за неё и выступал 41-летний Устиновский.

«С Устиновским мы знакомы много лет: когда я пришёл только играть в баскетбол, он уже был опытным спортсменом. Мудрым мужиком, который всегда помогал советом. С годами разница в возрасте стёрлась, и мы стали дружить. Всё случилось буквально через две минуты после начала турнира: Лёша шёл по полю, и вдруг упал на колени — и всё. В этот момент трансляция прекратилась. За кадром в это время Алексея пытались спасти – увы, тщетно. Через полчаса мне позвонили и сказали, что у него не выдержало сердце», — сообщил знакомый игрока Андрей Бочкарёв.



У спортсмена остались жена и двое сыновей.