Комментатор НБА извинился за употребление слова «нигер»
Радиокомментатор «Шарлотт Хорнетс» Джон Фоке извинился за публикацию на своей странице в «Твиттере» с расистским словом «нигер», сообщает The Charlotte Observer.
Слово «нигер» появилось в твите Фоке о матче плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Ютой Джаз». Скорее всего, комментатор хотел написать слово «Наггетс», но сделал опечатку.
«Я допустил кошмарную ошибку, когда писал в «Твиттере» о матче «Денвер» – «Юта». Не знаю, как у меня получилась эта опечатка, однако я не собирался и не собираюсь использовать данное слово. Принимаю на себя всю ответственность за свои действия. Мне просто дурно после этого момента. Мне искренне жаль, что это произошло. Прошу прощения у тех, кого я обидел», – заявил Фоке.
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