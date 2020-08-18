Уэйд вступился за Леброна: Джордан тоже играл с членами Зала славы

Бывший атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поддержал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который в течение карьеры менял клубы и объединялся с другими звёздами. В «Майами» Леброн сформировал «Большое трио» с Уэйдом и Крисом Бошем, что позволило ему выиграть два титула чемпиона НБА в 2012 и 2013 годах.

«У фанатов баскетбола было представление о том, как должна развиваться карьера Леброна. Всё должно было пройти как в карьере Майкла Джордана. Оставаться в „Кливленд Кавальерс“ всё время и выиграть от шести до семи перстней. Но у Леброна были другие идеи в отношении своей карьеры. Люди в то время не понимали, зачем ему это делать. Они восприняли это как слабость, когда он объединился с двумя участниками Матча звёзд.



До этого на рынке свободных агентов всё было иначе. Когда мы как игроки приняли решение и стали контролировать ситуацию, то спровоцировали неизбежную ненависть. Мы изменили динамику. Сделали не то, к чему все привыкли. Никто не ставит под сомнение чемпионские титулы, которые выиграли Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон или Майкл Джордан. Майкл Джордан играл с другими членами Зала славы. Вы не выиграете титулы, не играя с другими великими баскетболистами», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.