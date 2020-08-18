Комментатор НБА отстранён за употребление слова «нигер»

«Шарлотт Хорнетс» на неопределённый срок отстранил от работы радиокомментатора Джона Фоке, который на своей странице в социальной сети сделал запись с расистским словом «нигер». Об этом клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».
«Шарлотт Хорнетс» осведомлён о недавнем сообщении в социальных сетях радиоведущего Джона Фоке. Как организация, мы не одобряем такой язык. Джон отстранён от должности на неопределенный срок, поскольку мы расследуем этот инцидент более тщательно», — написал клуб.
Фоке отработал комментатором в «Шарлотт» один сезон. Он извинился за появление слова с расистским подтекстом в своей записи и заявил, что произошла опечатка. Предположительно Фоке случайно написал слово «нигер» вместо «Наггетс», делясь впечатлениями от матча плей-офф НБА «Денвер» — «Юта».
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