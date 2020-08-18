Экс-капитан ЦСКА Хайнс назвал самую большую сложность в выступлениях за ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Кайл Хайнс, перебравшийся в «Милан», рассказал, что было для него самым сложным в выступлениях за «армейцев». Американец признал, что постоянная задача победы в Евролиге создавала давление.

«Это тяжело, но в то же время это то, чего хочет игрок — ежегодно бороться за титул. Это та причина, по которой мы тренируемся каждый день. В ЦСКА каждый год рассматривался так — или победа в Евролиге, или провал. На протяжении всего сезона мы психологически себя готовили к тому, чтобы выиграть пару матчей в финале Евролиги. Но это то давление, которое мне нравится. Все игроки, стремящиеся к успеху, в какой-то момент чувствуют это. Мне дважды повезло выиграть Евролигу и столкнуться с таким опытом», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Милана».