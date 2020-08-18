«Орландо» сенсационно обыграл «Милуоки» и повёл в серии — 1-0

На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между победителем Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Команда из Флориды здорово начала встречу и после первой четверти вела с разницей в 10 очков — 33:23. Во втором отрезке «Орландо» удалось удержать преимущество — 62:52.

Невзирая на статус фаворита, висконсинцы не сумели переломить ход встречи и после большого перерыва и в итоге проиграли со счётом 110:122. Таким образом, «Орландо» сотворил сенсацию и повёл в серии со счётом 1-0.

Лучшим в составе победителей стал центровой Никола Вучевич, набравший 35 очков и собравший 13 подборов. У «Милуоки» дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов у Янниса Адетокунбо.