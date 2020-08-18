«Орландо» сенсационно обыграл «Милуоки» и повёл в серии — 1-0
На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между победителем Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Команда из Флориды здорово начала встречу и после первой четверти вела с разницей в 10 очков — 33:23. Во втором отрезке «Орландо» удалось удержать преимущество — 62:52.
Невзирая на статус фаворита, висконсинцы не сумели переломить ход встречи и после большого перерыва и в итоге проиграли со счётом 110:122. Таким образом, «Орландо» сотворил сенсацию и повёл в серии со счётом 1-0.
Лучшим в составе победителей стал центровой Никола Вучевич, набравший 35 очков и собравший 13 подборов. У «Милуоки» дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов у Янниса Адетокунбо.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 августа 2020, вторник. 20:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Хилл - 16, Бледсо - 15, Миддлтон - 14, Мэттьюз - 10, Корвер - 6, Уильямс - 6, Лопес - 5, Коннотон - 3, Дивинченцо - 2, Лопес - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Мейсон, Уилсон
Орландо Мэджик: Вучевич - 35, Росс - 18, Кларк - 15, Фульц - 15, Огастин - 11, Эннис - 11, Фурнье - 9, Берч - 4, Ивунду - 4, Law, Айзек, Бамба, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
- 18 августа 2020
-
23:45
-
23:38
-
23:15
-
22:43
-
21:53
-
21:48
-
20:42
-
19:59
-
19:00
-
18:59
-
18:07
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:23
-
15:31
-
14:07
-
13:11
-
13:10
-
11:49
-
11:44
-
11:25
-
11:16
-
11:01
-
10:31
-
09:43
-
08:27
-
07:55
-
07:49
-
07:34
-
07:11
-
07:00
-
04:45
-
04:20
-
02:42
Партнерский контент