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«Орландо» сенсационно обыграл «Милуоки» и повёл в серии — 1-0

«Орландо» сенсационно обыграл «Милуоки» и повёл в серии — 1-0
Баскетбол / НБА 0

На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между победителем Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Команда из Флориды здорово начала встречу и после первой четверти вела с разницей в 10 очков — 33:23. Во втором отрезке «Орландо» удалось удержать преимущество — 62:52.

Невзирая на статус фаворита, висконсинцы не сумели переломить ход встречи и после большого перерыва и в итоге проиграли со счётом 110:122. Таким образом, «Орландо» сотворил сенсацию и повёл в серии со счётом 1-0.

Лучшим в составе победителей стал центровой Никола Вучевич, набравший 35 очков и собравший 13 подборов. У «Милуоки» дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов у Янниса Адетокунбо.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 августа 2020, вторник. 20:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Хилл - 16, Бледсо - 15, Миддлтон - 14, Мэттьюз - 10, Корвер - 6, Уильямс - 6, Лопес - 5, Коннотон - 3, Дивинченцо - 2, Лопес - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Мейсон, Уилсон
Орландо Мэджик: Вучевич - 35, Росс - 18, Кларк - 15, Фульц - 15, Огастин - 11, Эннис - 11, Фурнье - 9, Берч - 4, Ивунду - 4, Law, Айзек, Бамба, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
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