Шенгелия оценил потенциал своей связки с Милутиновым в ЦСКА

Новичок ЦСКА тяжёлый форвард Торнике Шенгелия поделился ожиданиями от совместной игры с центровым Николой Милутиновым.
«Когда Никола играл в «Олимпиакосе», то был моим любимым центровым. Думаю, что мы готовы стать грозным дуэтом. У нас много ударной силы под кольцом. Мы начали вместе работать и тренироваться. Нужно немного времени, чтобы сыграться и наладить связи с Николой. У меня оптимистичные мысли», — заявил Шенгелия в эфире на официальной странице ЦСКА в социальной сети Вконтакте.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
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