Дмитрий Кулагин может стать игроком «Пармы»

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин, пребывающий в статусе свободного агента, может присоединиться к пермской «Парме». Об этом рассказал главный тренер команды Казис Максвитис.

«Комплектование пока не закончено. Возможно, нас ещё пополнят один или два игрока. Ведём переговоры. Самое главное, что мы сохранили большую часть прошлогоднего состава. Для меня стало сюрпризом, что Воронцевич, Забелин, Губанов и Кулагин находятся в статусе свободных агентов.

Если бы мне сказали в марте, что такие игроки будут свободными агентами и мы сможем на них претендовать, я бы не поверил. Неожиданно, что эти ребята остались без контрактов, но сезон ещё не начался. Думаю, они найдут себе новые клубы. В России или за рубежом. Что касается Кулагина, то, теоретически он может стать игроков «Пармы». Но больше ничего не могу сказать по этому вопросу", — приводит слова Максвитиса «Известия».

Напомним, прежний клуб Кулагина «Локомотив-Кубань» прекратил с баскетболистом сотрудничество исходя из финансовых соображений.