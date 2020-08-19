Шенгелия сделал прогноз на чемпиона сезона НБА
Новобранец ЦСКА Торнике Шенгелия поделился мыслями о том, кто в нынешнем сезоне НБА может завоевать титул. По его словам, до приостановки регулярного чемпионата фаворитом можно было считать «Лос-Анджелес Лейкерс». Теперь же форвард убеждён, что титул достанется команде-неожиданности.
«Думаю, что если бы не ситуация с коронавирусом, то «Лейкерс» стали бы чемпионами. Сейчас они выглядят уже не столь очевидно. Думаю, что сезон выиграет команда-сюрприз. Лично я буду поддерживать «Портленд»», — заявил Шенгелия в эфире на официальной странице ЦСКА в социальной сети Вконтакте.
Напомним, что в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится именно с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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