Шенгелия сделал прогноз на чемпиона сезона НБА

Новобранец ЦСКА Торнике Шенгелия поделился мыслями о том, кто в нынешнем сезоне НБА может завоевать титул. По его словам, до приостановки регулярного чемпионата фаворитом можно было считать «Лос-Анджелес Лейкерс». Теперь же форвард убеждён, что титул достанется команде-неожиданности.

«Думаю, что если бы не ситуация с коронавирусом, то «Лейкерс» стали бы чемпионами. Сейчас они выглядят уже не столь очевидно. Думаю, что сезон выиграет команда-сюрприз. Лично я буду поддерживать «Портленд»», — заявил Шенгелия в эфире на официальной странице ЦСКА в социальной сети Вконтакте.

Напомним, что в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится именно с «Портленд Трэйл Блэйзерс».