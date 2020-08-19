«Хьюстон» оказался сильнее «Оклахомы» в стартовом матче серии. У Хардена 37 очков
В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась стартовая встреча серии плей-офф НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в матче со счётом 123:108 одержали номинальные хозяева паркета – игроки «Хьюстона». Счёт в серии 1-0 в пользу «Рокетс».
Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» внёс американский разыгрывающий Джеймс Харден. Он стал самым результативным игроком встречи, при этом оформив дабл-дабл из 37 очков, 11 подборов и 3 передач.
Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал итальянский форвард Данило Галлинари – 29 очков, 3 подбора и 3 передачи.
Следующая встреча между командами состоится в четверг, 20 августа. Начало матча – 22:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
19 августа 2020, среда. 01:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 37, Грин - 22, Гордон - 21, Маклемор - 14, Такер - 11, Хаус - 9, Риверс - 4, Ковингтон - 3, Кабокло - 2, Frazier, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Уэстбрук, Чендлер
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 29, Пол - 20, Адамс - 17, Базли - 9, Жильжо-Александер - 9, Диалло - 7, Фергюсон - 6, Шрёдер - 6, Мускала - 3, Ноэль - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Надер, Холл
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