«Хьюстон» оказался сильнее «Оклахомы» в стартовом матче серии. У Хардена 37 очков

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась стартовая встреча серии плей-офф НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в матче со счётом 123:108 одержали номинальные хозяева паркета – игроки «Хьюстона». Счёт в серии 1-0 в пользу «Рокетс».

Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» внёс американский разыгрывающий Джеймс Харден. Он стал самым результативным игроком встречи, при этом оформив дабл-дабл из 37 очков, 11 подборов и 3 передач.

Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал итальянский форвард Данило Галлинари – 29 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Следующая встреча между командами состоится в четверг, 20 августа. Начало матча – 22:30 мск.