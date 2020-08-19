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«Портленд» обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА

«Портленд» обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 100:93.

Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка и сделавший 5 подборов. Босниец Юсуф Нуркич отметился дабл-даблом: 16 очков и 14 подборов. Лучшей результативностью у «Лейкерс» отметился Энтони Дэвис, он набрал 28 очков. У Леброна Джеймса — дабл-дабл: 23 очка и 17 подборов.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
19 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 100
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 23, Кузма - 14, Грин - 10, Макги - 6, Моррис - 5, Ховард - 4, Карузо - 2, Колдуэлл-Поуп - 1, Cacok, Horton-Tucker, Smith, Адетокунбо, Дадли, Кук, Рондо, Уэйтерс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Макколлум - 21, Нуркич - 16, Энтони - 11, Уайтсайд - 7, Трент-мл. - 5, Габриэль - 4, Хезонья - 2, Адамс, Коллинс, Литтл, Оар, Саймонс
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