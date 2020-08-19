«Портленд» обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 100:93.

Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка и сделавший 5 подборов. Босниец Юсуф Нуркич отметился дабл-даблом: 16 очков и 14 подборов. Лучшей результативностью у «Лейкерс» отметился Энтони Дэвис, он набрал 28 очков. У Леброна Джеймса — дабл-дабл: 23 очка и 17 подборов.