Леброн превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта
В первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл достижение легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.
В матче с «Портлендом» Леброн сделал трипл-дабл, набрав 23 очка, сделав 17 подборов и 16 голевых передач. Это его 22-й трипл-дабл за время выступления за «Лос-Анджелес». Таким образом, Джеймс обошёл по их числу Брайанта, сделавшего 21 трип-дабл за 18 сезонов.
Леброн Джеймс прибыл на игру в «анти-Трамповском» внешнем виде
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