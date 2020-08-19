Леброн Джеймс прибыл на игру в «анти-Трамповском» внешнем виде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на матч плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:100) в кепке с надписью «Сделай Америку снова великой: арестуй полицейских, убивших Бреонну Тэйлор». При этом слова «снова великой» перечёркнуты.



Таким образом Джеймс выступил с критикой президента США Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании обещал „сделать Америку снова великой“. Бреонна Тэйлора — работница медицинского учреждения, которая была убита во время рейда полиции. Многие звёзды спорта требуют справедливого расследования этого дела.

Фото доступно в «Твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».