Баркли предсказал победу «Портленда» над «Лейкерс», О'Нил не исключил вылет Леброна

Аналитики TNT Чарльз Баркли и Шакил О'Нил сделали неутешительные прогнозы для «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Очень много давления на Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Отсутствие Тревора Аризы — большая проблема для „Портленда“. Однако для победы „Лейкерс“ в этой серии, в которую я не верю, Леброн должен доминировать. В „Портленде“ никто не должен тащить. Дэмьен Лиллард может выключиться из игры, как и Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич или Хассан Уайтсайд. Леброн и Дэвис должны постоянно играть на выдающемся уровне. Если „Портленд“ будет играть в защите и подбирать, то пройдёт дальше. „Лейкерс“ могут выиграть серию, если будут показывать точность более 50% и контролировать подбор, но я в это не верю», — приводит слова Баркли Clutch Points.



«Дэмьен Лиллард мотивирован, Кармело Энтони мотивирован после того, как его многие списали со счётов. У „Портленда“ есть реальный шанс пройти „Лейкерс“. Что может быть лучше победы над Леброном в первом раунде?», — заявил О'Нил.

«Портленд» обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф НБА