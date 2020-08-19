Леброн Джеймс установил фантастический рекорд в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка, 17 подборов и 16 передач в первом матче серии плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:100).
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, в активе которого как минимум 20 очков, 15 подборов и 15 передач в матче сталии плей-офф. Кроме того, Леброн стал первым баскетболистом «Лейкерс» после Мэджика Джонсона в 1991 году, который сумел набрать 14 или более передач в плей-офф.
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35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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