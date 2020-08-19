«Хьюстон» повторил рекорд НБА

Игроки «Хьюстон Рокетс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:108) выполнили 52 трёхочковых броска и повторили собственный рекорд по количеству таких попыток в матчах на вылет.



«Хьюстон» смог реализовать 20 бросков (38,5%) из-за дуги. Джеймс Харден — 6 из 13, Бен Маклемор — 4 из 7, Джефф Грин — 3 из 7 и Пи Джей Такер — 3 из 8.



Теперь все пять первых мест в топе по количеству трёхочковых бросков в отдельно взятом матче плей-офф принадлежат «Рокетс».

Фото доступно на странице StatMuse в «Твиттере».

Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» в игре с «Оклахомой» внёс американский разыгрывающий Джеймс Харден. Он стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 37 очков, 11 подборов и 3 передач.