Убийце отца Майкла Джордана дали условно-досрочное освобождение

Отец легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана — Джеймс Джордан-старший — был застрелен в Южной Каролине (США) в 1993 году, спустя 20 с лишним лет один из обвинённых может выйти на свободу по УДО, сообщает Fadeaway World.
Ларри Демери и Дэниел Грин, которые в то время были ещё подростками, были осуждены и приговорены в 1996 году к пожизненному заключению.
Комиссия по надзору и условно-досрочному освобождению Северной Каролины готова смягчить наказание Демери и выпустить его на свободу 6 августа 2023 года, если до этого срока за ним не будет значиться никаких нарушений в тюрьме.
В рамках сделки о признании вины Демери дал показания против Грина на суде, заявив, что стрелял он. Однако Грин, который также был приговорён к пожизненному заключению, утверждал, что Демери просил его помочь избавиться от тела Джордана, но во время убийства его на месте преступления не было.
Отец Джордана стал жертвой преступников в 1993 году. Заснувшего в своей машине мужчину застрелили, после чего преступники сбросили его тело с моста. Убитого нашли спустя 11 дней.
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