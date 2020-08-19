Экс-защитник ЦСКА Михаил Кулагин продолжит карьеру в «Енисее»

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин отказался от соглашения с казанским УНИКСом и подпишет контракт с красноярским «Енисеем», сообщает телеграм-канал «Перехват».
По данным источника, зарплата Кулагина в «Енисее» будет меньше, чем он мог бы зарабатывать в Казани, однако баскетболист предпочёл получать больше игрового времени, кроме того, в красноярском клубе он рассчитывает стать лидером команды.
В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, он был вызван в национальную сборную, в составе которой принимал участие в чемпионате мира—2019. За основную команду «армейцев» защитник провёл 91 матч, в среднем набирая 5,0 очка, совершая 1,0 подбора и 0,5 перехвата, отдавая 1,5 передачи за 10,1 минуты на паркете.
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