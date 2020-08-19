Михаил Кулагин объяснил решение перейти в «Енисей»

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин, который отказался от соглашения с казанским УНИКСом и подписал контракт с красноярским «Енисеем», объяснил, чем руководствовался при принятии решения.



«Во-первых, уже жду не дождусь, когда наступит новый сезон. Почти полгода без баскетбола очень тяжело! Наша цель выходить в каждом матче максимально сконцентрированными и заряженными на борьбу!

Решение перейти в «Енисей» стало простым после разговора с главным тренером Драженом Анзуловичем. Он рассказал своё видение игры и мою роль в команде, очень надеюсь, что мы все найдём общий язык, создадим отличную «химию» внутри команды и будем биться в каждой̆ игре друг за друга и для наших болельщиков!

Со всеми русскими игроками я знаком, мы уже несколько лет подряд играем друг против друга в Единой̆ лиге ВТБ, с капитаном красноярской команды Гудумаком мы знакомы уже очень давно, вместе были в молодёжной̆ системе ЦСКА и на Универсиаде бронзу завоевывали.

Очень надеюсь, что ситуация в мире из-за пандемии скоро полностью нормализуется, и у всех желающих будет возможность посещать игры и поддерживать нас, ведь болельщики – это очень важная часть клуба. Будем стараться радовать их в каждом матче! До встречи на арене», — приводит слова Кулагина официальный сайт «Енисея».