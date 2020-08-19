Карри — о борьбе за титул в НБА: готов ко всему

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не исключает сенсационных результатов на стадии плей-офф НБА с учётом экспериментального форварда рестарта сезона в Орландо.

«Не люблю делать прогнозы, особенно в ситуации, когда буквально каждый фаворит может сенсационно проиграть. Как фанат, готов ко всему», – приводит слова Карри The New York Times.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоялись 14 августа, а 17-го стартовал плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.