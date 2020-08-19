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Валанчюнасу пришлось возвращаться домой на частном самолёте

Валанчюнасу пришлось возвращаться домой на частном самолёте
Баскетбол / НБА 0

Завершивший сезон в НБА литовский центровой «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас вернулся домой из Орландо, где проходил рестарт сезона лиги, сообщает "Sputnik Литва".

Как сообщает источник, Йонас прилетел в Вильнюс вместе с семьёй, женой и двумя сыновьями, частным рейсом на самолете Bombardier Global 6000. К такой услуге литовскому баскетболисту пришлось прибегнуть из-за ограниченного количества рейсов, совершающихся сейчас из США в Литву.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Йонас Валанчюнас отыграл 70 матчей, оформил 38 дабл-даблов, за игру набирая 14,9 очка и совершая 11,3 подбора.

«Мемфис Гриззлиз» завершил выступления в турнире, уступив «Портленд Трэйл Блэйзерс» в стыковом матче за право сыграть в плей-офф.

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