Валанчюнасу пришлось возвращаться домой на частном самолёте

Завершивший сезон в НБА литовский центровой «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас вернулся домой из Орландо, где проходил рестарт сезона лиги, сообщает "Sputnik Литва".



Как сообщает источник, Йонас прилетел в Вильнюс вместе с семьёй, женой и двумя сыновьями, частным рейсом на самолете Bombardier Global 6000. К такой услуге литовскому баскетболисту пришлось прибегнуть из-за ограниченного количества рейсов, совершающихся сейчас из США в Литву.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Йонас Валанчюнас отыграл 70 матчей, оформил 38 дабл-даблов, за игру набирая 14,9 очка и совершая 11,3 подбора.



«Мемфис Гриззлиз» завершил выступления в турнире, уступив «Портленд Трэйл Блэйзерс» в стыковом матче за право сыграть в плей-офф.