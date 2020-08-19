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Дабл-даблы Аллена, Леверта и Харриса не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Торонто»

Дабл-даблы Аллена, Леверта и Харриса не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс». Победу со счётом 104:99 одержала канадская команда.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Фред Ванвлит — на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. 24 очка на свой счёт записал Норман Пауэлл. В шаге от дабл-дабла остановился Кайл Лаури, набравший 21 очко и совершивший 9 подборов. В составе «Бруклина» лучшая результативность у Гарретта Темпла — 21 очко, 3 подбора и 3 результативные передачи. Дабл-дабл на счету Кариса Леверта, набравшего 16 очков и отдавшего 11 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Джарретт Аллен, набравший 14 очков и совершивший 15 подборов. Такая же статистика у Джо Харриса.

«Торонто» — действующий чемпион НБА.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
19 августа 2020, среда. 20:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 24, Пауэлл - 24, Лоури - 21, Сиакам - 19, Ибака - 8, Ануноби - 6, Томас - 2, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Бруклин Нетс: Темпл - 21, Луваву-Кабарро - 17, ЛеВерт - 16, Аллен - 14, Харрис - 14, Джонсон - 12, Кьоцца - 3, Куруч - 2, Андерсон, Кроуфорд, Мартин, Муса, Томас, Холл
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