Дабл-даблы Аллена, Леверта и Харриса не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Торонто»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс». Победу со счётом 104:99 одержала канадская команда.



Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Фред Ванвлит — на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. 24 очка на свой счёт записал Норман Пауэлл. В шаге от дабл-дабла остановился Кайл Лаури, набравший 21 очко и совершивший 9 подборов. В составе «Бруклина» лучшая результативность у Гарретта Темпла — 21 очко, 3 подбора и 3 результативные передачи. Дабл-дабл на счету Кариса Леверта, набравшего 16 очков и отдавшего 11 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Джарретт Аллен, набравший 14 очков и совершивший 15 подборов. Такая же статистика у Джо Харриса.



«Торонто» — действующий чемпион НБА.