Ванвлит установил рекорд франшизы «Торонто»
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит набрал 24 очка и 10 передач в матче плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (104:99).
Ванвлит стал первым игроком в истории франшизы «Рэпторс», который оформил дабл-дабл в двух матчах подрял, набирая как минимум 20 очков и 10 передач. «Торонто» повёл 2:0 в серии с «Бруклином».
Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоялись 14 августа, а 17-го стартовал плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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