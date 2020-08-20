Пол Пирс обеспокоен возможным историческим провалом «Лейкерс»

Легенда «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Пол Пирс признался, что обеспокоен возможным провалом в плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс», который выиграл регулярный чемпионат в Западной конференции, но уже в первом раунде рискует вылететь от занявшего 8-е место «Портленд Трэйл Блэйзерс».



По мнению Пирса, «Портленд» стал восьмым из-за травм, которые преследовали «Блэйзерс» в чемпионате. Но теперь, когда весь состав здоров, у Дэмьена Лилларда и его команды есть все инструменты, чтобы выбить «Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Это не команда, которую принято видеть на восьмом месте и которую победитель конференции выносит за 4-5 игр. Нет, эти ребята собираются драться. Меня беспокоят «Лейкерс», они могут войти в историю как третья команда, проигравшая восьмому номеру посева в первом раунде. «Портленд» — лучший восьмой номер сетки, который НБА когда-либо видела», — приводит слова Пирса Clutch Points.